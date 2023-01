Момиче озадачи последователите си: През 2022 г. правих повече секс, отколкото се къпех

Момиче с потребителското име Aella, което създава съдържание в една от платформите за възрастни, призна пред своите последователи в Туитър, че през 2022 г. си е взела душ едва 37 пъти.

Допълни, че вместо да се къпе предпочита да прави секс и да съсредоточи вниманието си върху OnlyFans, където се изживява като "знаменитост".

My 2022 in stats! Image is my mood each day



And some # - how many times I ___ this year:



went outside: 222

pooped: 194

socialized: 165

worked: 137

took adderall: 126

drank alcohol: 118

danced: 64

had sex: 63

cried: 59

wrote: 51

gamed: 44

had a good meal: 42

showered: 37

1/ pic.twitter.com/75DL7huVzC