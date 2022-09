Пътник изпрати голата си снимка на останалите пасажери преди полета

Пилотът на полет на Southwest Airlines заплаши да отмени излитането, след като мъж в ​​самолета изпрати голата си снимка на другите пътници, съобщава Си Ен Ен.

Случката е от преди полета от Хюстън (САЩ) до Кабо Сан Лукас (Мексико).

“Ето каква е сделката, ако това продължи, докато сме на тук, ще трябва да се върна до вратата и всички ще трябва да слязат. Ще се свържа с охраната и ваканциите ви ще бъдат провалени. Така, че ще ви помоля да спрете да изпращате снимки”, каза пилотът на пътниците, докато е заснет от пътник във видео, публикувано в ТикТок и гледано около 2,7 милиона пъти.

Пътничката Тейглор Марсалис, заснела видеото каза, че тя и нейните приятели са се качили в самолета, а след това са получили известие за сваляне на снимки, предаде БТВ.

Тя подчертава, че е отхвърлиха известието, но две от приятелките ѝ са го приели, след което са се сдобили с голите снимки.

„Това беше гол мъж, който се беше пуснал AirDrop на всички“, казва Марсалис.

Друга пътничка е уведомила стюардесата за снимките.

„Безопасността, сигурността и благосъстоянието на пътниците и служителите ни е най-големият приоритет на екипа на авиокомпанията“, се казва в изявление на Southwest Airlines.

Ladies PLEASE stop sending this pilot nudes on your way to Cabo. pic.twitter.com/RY2xSq9IAX