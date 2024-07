Синът на Никълъс Кейдж се разведе и с третата си съпруга

Синът на Никълъс Кейдж – Уестън, се е развел и с третата си съпруга, съобщи информационния портал TMZ.

Тези дни съдия по бракоразводни дела е официализирал развода между 33-годишния син на актьора от „Лице назаем“ и неговата вече бивша съпруга – 40-годишната Хайла Арониън. Двамата минаха под венчилото през 2018 г., от чийто брак, по време на COVID пандемията, се появиха двете им деца – близначките Сайрес и Венис.

Според решението на съда изключителното попечителство над децата ще остане при майка им, докато за Уестън остава в сила съдебната заповед, според която той няма право да ги посещава или да ги взима със себе си.

Освен това Уестън Кейдж е задължен да изплаща месечна издръжка в размер на 991 долара. Самата Хайла обаче е заявила, че след 31 юли няма да иска да получава повече пари от него.

Що се касае до нея, тя е задължена да му върне вещи, които са му принадлежали, в т.ч. две огърлици, клавиатура, три рамкирани снимки на любимата му блек метъл група Eyesof Noctum, няколко кристални черепа и документ от Гражданската война в САЩ, подписан от италианския революционер Джузепе Гарибалди.

Музикантът, който в продължение на дълги години имаше проблеми с алкохола, в миналото бе женен за Ники Уилямс, за която се ожени и разведе в рамките на 2011 г. До развода им се стигна след сигнал за домашно насилие, макар никога да не бяха повдигнати официални обвинения срещу него.

Втората му съпруга беше Даниел Кейдж, от която също има две деца – момчета, родени през 2014 и 2016 г.

