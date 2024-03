Папараци щракнаха Дуа Липа с новото ѝ гадже в един от интимните им моменти заедно

За британската звезда в музиката Дуа Липа очевидно не съществува такова нещо като лично пространство. Покрай ангажираната си програма едва ли ѝ остава много време за личен живот, но дори тогава, както се оказва, папараците отново дебнат за сензационни кадри на една от най-актуалните певици в днешно време.

Последният подобен случай е от 24 март, когато Дуа Липа бе щракната в един от най-изисканите ресторанти в Париж в компанията на своя настоящ приятел – британският актьор Колъм Търнър.

Дуа Липа веднага си намери ново гадже

Видно от снимките, двамата се наслаждават на момента заедно в аристократичната обстановка на френското заведение, а изпълнителката, съдейки по изражението ѝ, е повече от щастлива от връзката си с по-големия от нея Търнър.

Някои от феновете на 28-годишната певица обаче не одобриха снимките, изтъквайки, че това е навлизане в личното ѝ пространство и нарушаване на правото ѝ на личен живот извън сцената.

Dua Lipa and Callum Turner have a romantic dinner at the Bistrot des Tournelles restaurant, in Paris, France. pic.twitter.com/waw3FHsfhF