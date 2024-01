Дуа Липа веднага си намери ново гадже

Измина само един месец, откакто се разбра, че певицата Дуа Липа и френският режисьор Роман Гаврас са сложили край на 8-месечната си връзка. Според британски таблоиди изпълнителката на „Худини“ вече си има нова изгора и това е актьорът Колъм Търнър.

Двамата са били засечени да се забавляват и да танцуват заедно по време на публично събитие в Лос Анджелис в сряда.

Дуа Липа заряза гаджето, той: Интересуваше я само работата и нищо друго

Макар да са отскоро заедно, вижда се, че двамата са луди един по друг, заяви източник за Page Six.

Колъм Търнър е на 33 години, с пет години по-голям от британската певица с косоварски произход.

Dua Lipa is dating British actor Callum Turner: They’re ‘mad’ about each other https://t.co/SIzXX7hLvQ pic.twitter.com/uwvDTC2V7z