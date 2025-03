Обявиха Меган за психопат, обсебена е от Даяна

Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: беше обявена за „психопат” от някои от почитателите на британската монархия, заради опитите си да прилича на принцеса Даяна.

Според Radar Online в Бъкингамския дворец роднините на Даяна не са бесни на Херцогинята на Съсекс, най-гневен е принц Уилям, който не може да преглътне опитите на Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: да подражава на стила на покойната му майка.

Твърди се, че повратната точка е настъпила, когато Маркъл публикува снимка в пуловера на Северозападния университет в своя Instagram, ясно намигване към подобен външен вид, който Даяна е имала през 1996 г.

Meghan Markle copies Princess Diana’s iconic Northwestern sweater look as she posts video gardening at her home in Montecito. Markle uploaded the video to Instagram, days before the release of her new lifestyle Netflix series, ‘With Love, Meghan.’ pic.twitter.com/C8GxzuLvwu

Новото предаване на Меган Маркъл беше охулено от британската преса

Опитите на Меган са направили впечатление на само на монархията но и на потребителите в социалните мрежи. В платформата "X" поведението на Маркъл доведе до хаштаг #MeghanMarkleAmericanPsycho.

„Опитвайки се да прилича на Даяна, тя предизвиква сериозно възмущение и някои хора се чудят какво не й е наред”, разкри източник.

Kai's (Smeghan)done it again!!

H is NOT scared of #MeghanMarkleAmericanPsycho!



Only the freshest&"jam" from #MegSux's garden she doesnt own! To #AsEver shame the plebes not receiving millions for taking an army to recreate 30yoplatter! pic.twitter.com/f3BLHQ6oIj