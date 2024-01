Кармен Електра скоро ще има ново име

Секс символът на киното и модата Кармен Електра е решила да започне новата година с ново... име.

51-годишната актриса от „Спасители на плажа“ е започнала процедура по смяна на рожденото си име, което е Тара Лий Патрик, с артистичния си псевдоним, с който е позната в цял свят.

Папарашки снимки на Кармен Електра уплашиха феновете ѝ

По информация на изданието TMZ още в последните дни на 2023 г. – на 29 декември – тя е подала документи в съда, за да може вече и по паспорт да се казва Кармен Електра.

В момента няма индикация, че молбата ѝ за смяна на името е била удовлетворена, въпреки че в Съединените щати тези казуси обикновено са доста бързи и лесни, стига да няма юридическа пречка, така че не е изключено съвсем скоро новото ѝ име да бъде вписано и в официални документи.

