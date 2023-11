След година криене: Брад Пит показа новата жена до себе си

Холивудската звезда Брад Пит Уилям Брадли Пит, Брад Пит (Brad Pitt) e роден в Шоуни и e американски актьор и продуцент в представи новата жена до себе си, след като в продължение на година я криеше от медийните обективи.

Източници от обкръжението на 59-годишния актьор разкриха пред сп. „People“, че актьорът вече я представя като „своята половинка“. А тя се казва Инес де Рамон.

Преди около две седмици двойката се появи за първи път на бляскаво гала събитие в Лос Анджелис, с което на практика „официализира“ публично своята връзка. Двамата бяха неразделни по време на цялото мероприятие, но отказваха да позират заедно за общи снимки.

Мълвата, че между тях има нещо повече от приятелство тръгна през ноември 2022 г., когато бяха засечени на концерт на Боно в Лос Анджелис, като тогава в тяхната компания бяха още Синди Кроуфорд, Шон Пен и Ранде Гербер.

