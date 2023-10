Джорджа Мелони би шута на гаджето заради сексистки коментари

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони съобщи в социалните мрежи, че се е разделила с дългогодишния си приятел – журналистът Андреа Джиамбруно, заради отправени от него сексистки коментари към свои колежка от телевизията, в която работи.

„Връзката ми с Андреа Джиамбруно, която продължи близо десет години, приключва тук. Благодаря му за прекрасните години заедно, за трудностите, през които минахме и най-важното, с което ме дари – нашата дъщеричка Джиневра“, написа Мелони в Х/Туитър.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA