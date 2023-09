Актриса призна: Джо Джонас ми искаше голи снимки

Актрисата от детския сериал „Zoey 101“ Алекса Николас разкри в социалните мрежи, че музикантът Джо Джонас от групата „Джонас Брадърс“ е искал от нея да ѝ изпрати голи снимки, когато са били тийнейджъри.

Николас, която в момента е на 31 години и е майка на две деца, отдавна е изоставила света на киното и сега е посветена на каузата да защитава правата на жените.

Запознах се с Джонас, когато и двамата бяхме тийнейджъри. Именно в този период той започна да настоява да му изпратя мои голи снимки, написа в туит Николас.

По-късно тя направи уточнението, че не цели конкретна атака срещу музиканта.

Направих този коментар, за да обрисувам портрета на мъжете – как се държат в медиите и как се държат в реалността. Тийнейджърските ми години минаха в постоянни молби от момчета и зрели мъже да им изпращам голи снимки, написа Николас.

