Папараци щракнаха Кайли Дженър с предполагаемото ѝ гадже

Слуховете, че моделът и риалити звезда Кайли Дженър отново е обвързана обиколиха социалните мрежи. Причина станаха последните папарашки снимки на Дженър с актьора от „Призови ме с твоето име“ Тимъти Шаламе.

Двамата бяха забелязани заедно след концерта на Бионсе на 4 септември в Лос Анджелис.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet spotted together for the first time since dating rumors, in new photos obtained by Page Six. pic.twitter.com/aAKymQZGIk