След две години брак: Ариана Гранде се развежда

Американската изпълнителка Ариана Гранде и Далтън Гомес са в процес на развод, съобщиха изданията в САЩ.

Представители на двамата са потвърдили пред няколко медии новината за предстоящия развод.

Ариана Гранде се запознава през 2020 г. с агента по недвижими имоти и отношенията между тях се развиват светкавично бързо и още през пролетта на 2021 г. двамата се женят в имението на певицата в Лос Анджелис на скромна церемония.

Малко след това обаче изглежда, че настъпва разрив в отношенията им и Ариана Гранде в един момент спира да носи брачната си халка на публични събития.

Раздялата е настъпила в началото на годината, въпреки че е имало известно сближаване преди малко по-малко от два месеца, тъй като двамата са положили усилия да спасят брака си, но опитите им не са се увенчали с успех и разводът вече бил неизбежен, пишат изданията отвъд океана.

Някои медии допускат, че разстоянието между тях е била основната пречка двамата да продължат да съжителстват заедно – проблем, който не съществуваше при запознанството им през 2020 г. заради COVID пандемията.

