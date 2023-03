Снимки на Шакира от Ню Йорк притесниха феновете ѝ

Снимки на Шакира как ридае в магазин за шоколадови изделия в Ню Йорк предизвикаха недоумение сред феновете ѝ.

Кадрите са били заснети непосредствено след участието ѝ във вечерното шоу на Джими Фалън. На тях се вижда как една жена, вероятно нейна фенка, се опитва да я успокои.

Шакира счупи 14 рекорда на „Гинес“ с песента за Пике

Не е известно какво са си казали двете, но медии в САЩ смятат, че сълзите по лицето на колумбийската изпълнителка определено не са от радост.

#Shakira went to an M&Ms store in New York after her performance on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. She was seen moved in the store while talking to a fan. 1/2 pic.twitter.com/B7XejGlixH