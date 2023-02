Това е жената, с която годеникът на Меган Фокс ѝ изневери?

Сагата между Меган Фокс Цялото й име е Меган Денис Фокс. Родена е на 16-ти Май 1986г. в градчето Оук Ридж, щата Тенеси (САЩ) и и Машин Гън Кели става все по-пикантна.

Малко преди да изтрие профила си в Instagram и да загатне, че двамата са се разделили, актрисата написа коментар, цитирайки песента на Бионсе „Pray You Catch Me“, която е за изневяра.

Меган Фокс окончателно би шута на годеника си?

Фокс също така отговори на фен, който намекна, че сексапилната китаристка на Машин Гън Кели, Софи Лойд, е виновна за раздялата им.

