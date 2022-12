Как Джъстин Бийбър ще заработи 200 млн. $ с едно щракване на пръстите?

© Getty Images

Джъстин Бийбър може да продаде правата върху песните си, като се очаква сделката да бъде за 200 милиона долара, съобщава Ройтерс, позовавайки се на "Уолстрийт джърнъл".

Потенциалният купувач е британската компания Hypnosis Songs Capital - съвместно предприятие между Hypnosis Song Management и инвестиционния фонд Blackstone. Според "Уолстрийт джърнъл" договорът ще се отрази не само на музикалната, но и на авторската дейност на Бийбър. Ако сделката се осъществи, тя ще бъде най-голямата досега за "Хипноузис сонгс кепитъл".

Джъстин Бийбър е издал шест студийни албума между 2010 и 2021 г., както и няколко десетки сингъла. Освен това през 2010 г. певецът публикува автобиографичната книга "Първи стъпки към вечността: Моята история" ("First Steps to Eternity: My Story").

