Принц Уилям отрязал Бритни Спиърс в тийн годините си

© Getty Images, архив

40-годишната Бритни Спиърс е имала „онлайн романс“ с принц Уилям, когато двамата връстници били тийнейджъри, съобщи в. „Дейли експрес“.

Известната като принцесата на попа американска певица признава, че някога била готова да стане кралица на Англия. Връзката ѝ с младия Уилям обаче се разпаднала, преди да я оповестят официално.

През 2002 г. Бритни разкри пред водещия на токшоу Франк Скинър, че си разменя съобщения с херцога на Кеймбридж по имейл и дори го е поканила на вечеря, докато е била на турне в Обединеното кралство. По това време певицата бе на върха на славата си след излизането на разбилите всички класации сингли Baby One More Time и Oops! I Did it Again.

За съжаление надеждите на тогава 20-годишната Бритни за романс с кралската особа били попарени, след като Уилям не се появил на срещата, уговорена по време на британското турне на певицата. „Бяхте отрязана от принц Уилям?“, пита водещият Бритни, на коeто тя отговаря с краткото „да“.

Впоследствие певицата признава, че няма представа защо Уилям е променил решението си да се види с нея. По данни на в. „Сън“ принцът избрал да отиде на лов за лисици, вместо на среща с Бритни. Изданието припомня, че по онова време слуховете за роман между двойката бяха отречени от Бъкингамския дворец.

През септември миналата година кралският биограф Кристофър Андерсен сподели още подробности за онлайн връзката на Бритни и Уилям с твърдението, че двамата „се опитаха да се съберат, когато бяха млади“, припомня "Телеграф".

