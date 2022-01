Роби Уилямс продаде имение на Острова заради духове

Певецът Роби Уилямс най-накрая е продал за 6,75 милиона лири дома си в Уилтшър, Великобритания, за който смяташе, че е обитаван от духове, съобщава в. "Дейли мейл", цитиран от БТА.

Имотът беше обявен за продан още преди 12 години, но изпълнителят така и не можа да му намери нов собственик.

Уилямс купи имението от 18-и век през 2009 г. за 8 милиона лири. То разполага със седем спални, футболно игрище, тенис корт, площадка за хеликоптери и къща за гости. Певецът впоследствие призна, че покупката е била импулсивна и че скоро е съжалил за това. Роби Уилямс не скри, че се е уплашил от енергията в къщата, особено в едно от помещенията, което за кратко е била детската стая на дъщеря му Теди. Според изпълнителя тук някога се е случило трагично събитие и той е почти сигурен, че имението е обитавано от духове.

Скоро след това Роби Уилямс реши да се отърве от имота, но въпреки редовните огледи, купувач така и не се намери. Според местните жители една от основните причини не е призракът, а близостта до сметището, което е на половин миля от къщата и се вижда от някои от прозорците на горния етаж. През септември 2021 г. Роби взе трудното решение да намали цената му, въпреки значителното поскъпване на недвижимите имоти в Англия по това време.

Уилямс, съпругата му Айда и четирите им деца прекарват по-голямата част от времето си в имението му за 24 милиона британски лири с изглед към Женевското езеро в Швейцария, където се преместиха по време на първия локдаун през 2020 г. Певецът притежава и имение в Бевърли Хилс, както и дом за 17 милиона лири в Нотинг Хил, Западен Лондон.

