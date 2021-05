Лейди Гага забременяла след изнасилване

Поп звездата Лейди Гага Стефани Джоан Анджелина Джерманота Лейди Гага (Lady Gaga) е американска певица, родена в Ню Йорк, в, която има успешни изяви и като актриса и е носителка на "Оскар", разкрива, че е била бременна, след като навремето е станала жертва на сексуално насилие, съобщи И!Нюз, предава БТА.

Тридесет и пет годишната изпълнителка говори откровено и емоционално за травматичното си минало като гост в първия епизод на документалната поредица "The Me You Can't See" на принц Хари и Опра Уинфри, посветена на психичното здраве, която стартира днес.

В сегмента си Лейди Гага разказва детайлно за времето, когато е разбрала, че е бременна след полов акт, който не е бил по взаимно съгласие.

"Бях на 19 и работех в бизнеса, и продуцентът ми каза "Свали си дрехите". Аз отказах и си тръгнах, и те ми казаха, че ще изгорят цялата ми музика. И не спряха. Не спряха да настояват, а аз просто замръзнах. Дори не помня...", разказва през сълзи Лейди Гага.

Изпълнителката допълва, че е решила да не назовава насилника, защото никога повече не иска да се изправя срещу него.

Лейди Гага казва още, че индустрията е оскърбителна и опасна.

Певицата и актриса описва и преживяно години по-късно, когато е отишла в болница заради болка и изтръпване, и е била изненадана, когато от там са изпратили да я види психиатър, вместо лекар.

"Първоначално чувствах цялостна болка, след това изтръпнах. Бях болна седмици наред, седмица след седмица, и след това разбрах, че това е същата болка, която изпитвах, когато човекът, който ме изнасили, ме заряза бременна на ъгъла. Бях в къщата на родителите ми, защото повръщах и бях зле. Бях зле, защото бях малтретирана", продължава разказа си Лейди Гага.

Изпълнителката казва още, че дълго време се е чувствала променена от болката, която е изпитвала след изнасилването. Това я е довело до "тотален психотичен срив", който е продължавал и когато е приела "Оскар"-а си за "Роди се звезда" през 2019 г.

Лейди Гага добавя, че в последно време й се е наложило да се справя с импулси за самонараняване.

"Знаете ли защо не е добре да се самонаранявате? Защото това ви кара да се чувствате по-зле. Мислите, че ще се почувствате по-добре, защото показвате на някого, че ви боли. Истината е, че не помага", казва певицата.

Звездата завършва разказа си с надежда, обяснявайки, че след няколко години е "научила всички начини да се измъква, и макар и бавно, всичко е започнало да се променя".

