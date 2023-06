Мъск предизвиква Зукърбърг на бой в клетка

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и собственикът на Twitter Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, се заканиха да организират двубой в клетка помежду си.

До заканите се стигна, след като Мъск кометира тема в Twitter, осмиваща Зукърбърг.

Elon Musk recently tweeted that he would be “up for a cage fight” with Mark Zuckerberg. Zuckerberg fired back by posting a screenshot of Musk’s tweet overlaid with the caption: “Send Me Location.” https://t.co/lBe4V1BvIw

Милиардерът написа: "Готов съм за мач в клетка срещу него, ако той е съгласен". Предложението е в отговор на коментар на потребител, в който се казва, че Зукърбърг тренира джу-джицу.

Собственикът на Facebook отговори в Instagram, като публикува стори с текст: "Прати ми локация".

Илон също не отстъпи, като посочи място - Октагона в Лас Вегас, където се провеждат ММА състезания.

I’ve confirmed that Mark Zuckerberg is serious about fighting @elonmusk and is now waiting on the details (if Musk decides to follow through)



“The story speaks for itself,” a Meta spokesperson says re: Zuck’s IG post saying “send me location”https://t.co/4g1IkqOl47