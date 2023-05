Папараци си спретнаха опасна гонка на пътя с Хари и Меган

Принц Хари и съпругата му Меган са били въвлечени в опасна гонка на пътя в САЩ, съобщи техен говорител, цитиран от Би Би Си.

Херцозите на Съсекс са били преследвани от агресивни папараци в Ню Йорк. Това станало, след като си тръгнали от церемонията на организацията за подкрепа на правата на жените „Фондация Мис“, на която Меган получи приза „Жена с визия“.

Принц Хари не остана за обяда след коронацията на Чарлз III

На снимки, появили се в социалните медии, се виждат Хари, Меган и майката на херцогинята Дория Рагланд, които си тръгват с такси от събитието.

