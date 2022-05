Четвърти албум на Кендрик Ламар оглавява класацията на "Билборд"

©

За четвърти път албум на Кендрик Ламар оглавява при дебюта си класацията "Билборд 200", съобщи сайтът на изданието.

"Mr. Morale & The Big Steppers" регистрира 295 500 еквивалентни единици в седмицата до 19 май. Тавата излезе на пазара на 13 май, след като бе анонсирана на 18 април. Това е първи албум за Кендрик Ламар за повече от пет години. Последният му проект "DAMN." излезе през април 2017 г. и бе четири седмици начело на класацията на "Билборд" за албуми, а през 2018 г. бе отличен с награда Пулицър за музика.

След наградата "Пулицър" рапърът Кендрик Ламар се устреми към "Оскар"

На второ място в чарта тази седмица е "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни, който миналата седмица триумфираше на върха. От втора на трета позиция слиза "I Never Liked You" на Фючър. На четвърто място е "Minisode 2: Thursday's Child" на южнокорейския поп квинтет TOMORROW X TOGETHER. То им бе отстъпено от бившия номер "Dangerous: The Double Album" на Морган Уолън, независимо от ръста от 5 на сто в продажбите на албума през изминалата седмица.

Джак Харлоу и неговият "Come Home the Kids Miss You" слиза от трето на шесто място през втората си седмица в чарта.

"Флорънс енд дъ машин" записа четвърти албум в топ десет на "Билборд 200" с "Dance Fever", който дебютира на седма позиция с 54 000 еквивалентни единици. На осмо място е "Dropout Boogie" на "Блек кийс". Това е шести албум на дуета в топ 10 на "Билборд 200".

Два албума, оглавявали класацията, дооформят челната десятка за седмицата. Оливия Родриго и нейният "Sour" слизат от пета на девета позиция, а десети е "7220" на Лил Дърк.

0









Копирано