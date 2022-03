Фил Колинс и "Дженезис" изнесоха в Лондон последния си концерт заедно

© Getty Images

Фил Колинс и групата му "Дженезис" изнесоха в Лондон последния си концерт заедно, съобщи електронното издание Дедлайн.

Певецът, Тони Банкс и Майк Ръдърфорд, и тримата в началото на 70-те си години, се качиха на сцената в залата "О2 Арина". Концертът беше заключителен от турнето "The Last Domino? Tour". То започна миналия септември и беше първото на "Дженезис" от 14 години.

Публиката в Лондон се наслади на изпълнения на парчетата "Domino," "Turn It On, "Mama," "Home By the Sea," "Land of Confusion," "That's All," "Follow You," "Follow Me," "No Son of Mine," "Tonight, Tonight, Tonight" и "Invisible Touch".

На барабаните беше Никълъс (20 г.), син на Фил Колинс. Заради здравословни проблеми изпълнителят пееше седнал.

"Тази вечер е много специална. Разбира се, ние свирим в Лондон. Това е последната спирка от нашето турне и последното шоу на "Дженезис", заяви Колинс пред публиката. "За нас е трудно да повярваме, че все още идвате да ни видите".

Групата "Дженезис" е създадена през 1967 г. с водещ вокалист Питър Гейбриъл. Фил Колинс се присъединява към нея като барабанист и втори певец през 1970 г. Когато Гейбриъл напуска, за да се отдаде на самостоятелна кариера, Колинс става водещ вокалист на рок бандата, допълва БТА.

0









Копирано