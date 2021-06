Петима световни диджеи идват на Solar Summer. Събитието ще се състои от 13 до 15 август на пристанището на Бургас, съобщават организаторите.

В трите дни гостуват имена като Hot Since 82, Michael Bibi, Paco Osuna, Victor Calderone и Amelie Lens.

Две ключови фигури на британската електронна сцена ще се качат зад пулта в откриващата вечер (13 август). Дейли Падли, познат на публиката като Hot Since 82, е в топ 10 на най-продаваните артисти на Beatport с хита Bigger Than Prince (ремикс). Hot Since 82 е бил хедлайнер на почти всички значими фестивали по света, има зад гърба си седем сезона в Ибиса, включително три като резидент на Labyrinth в Pacha.

Michael Bibi е създателят на Hanging Tree.

Над 20-годишната кариера на Paco Osuna включва многобройни лейбъли като Plus8, Minus, Mood, както и тези за собствената му платформа Mindshake. "Когато става въпрос за списъка със събития с негови участия, той е безкраен, но основният принцип на Osuna, че качеството е по-важно от количеството, остава винаги на първо място", казват организаторите на Solar Summer.

Заедно с него зад пулта във втората фестивална вечер ще се качи и Victor Calderone, гостувала неведнъж у нас. Той има съвместни проекти с имена като Мадона, Стинг и Бионсе, а също с Ричи Хотин, Richie Hawtin, Адам Бейър и Никол Мудабер.

Финалната вечер ще бъде изцяло за Amelie Lens. След гостуването й на миналогодишния Solar в София, тя беше призната за новата техно кралица на сцената. Адам Бейър описва музиката й като "чиста форма на техно, която ще остане във времето".

