Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски:, съпругата на британския Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David),, преименува своята лайфстайл марка само няколко седмици, след като рестартира живота си в социалните медии с нов профил в Инстаграм, предаде Асошиейтед прес.

Известен преди като American Riviera Orchard, брандът на херцогинята на Съсекс вече ще се нарича As Ever.

Ребрандираната компания има и нов сайт, който Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: представи в началото на седмицата с рядка снимка на 3-годишната Лилибет - по-малкото от двете й деца с Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David),.

Във видеоклип, публикуван в новия й акаунт в Инстаграм, херцогинята на Съсекс казва, че името American Riviera (Американска Ривиера), с което е известен родният й край близо до Санта Барбара, е донякъде ограничаващо в подкрепата си за местни продукти и че иска да включи по-широк спектър от стоки.

Новината идва две седмици преди дебюта на "С любов, Меган" - предаването й за лайфстайл по стрийминг платформата Нетфликс.

Херцогинята на Съсекс каза още, че е избрала името As Ever ("Както винаги") през 2022 г. По времето на сериала "Костюмари", с който се прочу, Меган Маркъл Меган, херцогиня на Съсекс (на английски: Meghan, Duchess of Sussex), родена Рейчъл Меган Маркъл (на английски: имаше популярен лайфстайл блог - The Tig.

"As Ever по същество означава както е било винаги. Ако сте ме следили от 2014 г. с The Tig, знаете, че винаги съм обичала да готвя, да изработвам неща и да се занимавам с градинарство. Това е, което правя, но през последните няколко години не съм успявала да споделям с вас по същия начин. Но сега вече мога", казва Маркъл.

Меган напусна Инстаграм, когато се сгоди за Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David),, и миналата година дори говори за опасностите от социалните медии.

През март 2024 г. в социалната мрежа се появи нов акаунт, наречен American Riviera Orchard, в който се казваше, че е създаден от нея.

Марката предлага различни стоки и услуги, сред които текстил, прибори за хранене, съдове за напитки, желета, конфитюри, мармалади и различни хранителни продукти за мазане.

Документите за търговската марка As Ever са подадени през септември миналата година за сходни стоки и услуги като American Riviera Orchard, отбелязва Асошиейтед прес.

