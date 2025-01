Нов вид растение с целебни свойства е открит в карстова пещера в Китай

Китайски изследователи са открили нов растителен вид от семейство Телчаркови, който има потенциална лечебна стойност, съобщава БТА.

Телчаркови (Polygalaceae) е семейство покритосеменни растения от разред Бобоцветни (Fabales). Включва около 1000 вида, разпространени по целия свят с изключение на Океания.

Растението е открито в южната част на китайския автономен район Гуанси Чжуан, съобщават от местния Институт по китайска медицина и фармацевтични науки.

Новият вид, който е наречен Polygala spatulata, е открит в карстова пещера на дълбочина около 530 м и е ендимичен за региона, съобщава Хун Йоу, член на изследователския екип. Хун отбелязва, че растенията от семейство Polygalaceae са широко разпространени по света, като някои видове се използват за лечение на състояния като малария и физическа слабост.

Според изследователите това откритие хвърля светлина върху разпространението и адаптивните механизми на семейство Polygalaceae в карстовите райони и подчертава важната роля на югозападния карстов район на Китай за опазването на растителното биоразнообразие.

Подробности за откритието бяха публикувани наскоро в PhytoKeys, международно списание за растителна таксономия.

