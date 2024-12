Създаването на огледални микроби може да е „безпрецедентен риск“ за живота на Земята

© Pixabay

Водещи световни учени призовават за прекратяване на изследванията за създаване на синтетичните организми, наречени „огледален живот“, чиито съставни молекули са огледални изображения на техния естествен двойник, поради опасения, че могат да представляват „безпрецедентен риск“ за живота на Земята.

Въпреки че изграждането на жизнеспособен огледален микроб вероятно ще отнеме поне десетилетие, нова оценка на риска предизвиква сериозно безпокойство в научните среди.

Международната група, включваща водещи изследователи в областта на синтетичната биология и нобелови лауреати, предупреждава, че създаването на огледален живот, включително огледални бактерии, може да причини „безпрецедентна и необратима вреда“ на екосистемите по света. Потенциалът му да заобикаля имунната защита може да доведе до „всепроникващи смъртоносни инфекции при значителна част от растителните и животинските видове, включително хората“.

Имайки предвид този риск, учените заключават, че не трябва да се създават огледални микроорганизми без убедителни доказателства за безопасност.

„Заплахата, за която говорим, е безпрецедентна.“, споделя проф. Вон Купър, еволюционен биолог от Университета в Питсбърг. „Огледалните микроорганизми вероятно биха избегнали много реакции на имунната система на хора, животни и растения и във всеки случай биха причинили смъртоносни инфекции, разпространяващи се без контрол.“

Експертната група включва д-р Крейг Вентър, американският учен, дешифрирал човешкия геном, и нобеловите лауреати проф. Грег Уинтър от Кеймбридж и проф. Джак Шостак от Чикагския университет.

Микроби, устойчиви на антибиотици, оцеляват хиляди километри, пренесени от ветрове

Огледален живот

Огледалният живот е свързан с повсеместното явление в реалния свят, при което една молекула или обект не може просто да бъде наложен върху друг. Това геометрично свойство се нарича хиралност, пише framar.bg.

Молекулите, които са ключови за всички известни форми на живот, могат да съществуват в две различни форми, всяка от които е огледален образ на другата. Например: двойната спирала на ДНК представлява дясно въртящ се спирален полимер от нуклеинови киселини, докато протеините – градивните елементи на клетките – са изградени само от лявоориентирани аминокиселини. Ако обаче движението на протеините бъде обърнато, те няма да могат да взаимодействат с определени молекули, сред които рецептори на клетки.

„Мислете за това като за ръкавици“, коментира Кейт Адамала, синтетичен биолог от Университета Минесота и съавтор на доклада. „Лявата ми ръкавица няма да пасне на дясната ми ръка.“

За да изследват по-отблизо молекулите, учените създават големи функционални огледални двойници. Някои дори предприемат малки стъпки към изграждането на огледални микроорганизми, въпреки че конструирането на цял организъм от огледални молекули е отвъд днешното ноу-хау.

Работата в тази насока се ръководи предимно от потенциалните приложения на огледалните молекули, които могат да бъдат превърнати в терапии за хронични и трудни за лечение заболявания.

Опасенията

Опасенията относно рисковете са изложени в доклад от 299 страници и коментар в списанието Science. Въпреки че учените са ентусиазирани от изследването на огледалните молекули, те виждат значителни рискове в огледалните микроорганизми и призовават за глобален дебат.

Освен че могат потенциално да причинят смъртоносни инфекции, изследователите се съмняват, че огледалните микроби могат да бъдат държани под контрол. Те смятат също, че съществуващите антибиотици е малко вероятно да бъдат ефективни.

Учени създадоха екологична "жива пластмаса", съдържаща семената на собственото си унищожение

„Освен ако не се появят убедителни доказателства, че огледалният живот не би представлявал извънредна опасност, ние вярваме, че не трябва да се създават бактерии или други огледални организми, дори и с мерки за биозадържане“, пишат учените в Science. „Затова препоръчваме изследванията с цел създаване на огледални бактерии да не бъдат разрешени, както и да бъде спряно тяхното финансиране.“

„Не трябва да създаваме огледален живот", споделя Кейт Адамала, която работи върху създаването на огледална клетка, преди да проучи подробно рисковете. „Имаме време за разговор. И това е, което се опитваме да направим с този документ.“

Източник:

‘Unprecedented risk’ to life on Earth: Scientists call for halt on ‘mirror life’ microbe research: https://www.theguardian.com/science/2024/dec/12/unprecedented-risk-to-life-on-earth-scientists-call-for-halt-on-mirror-life-microbe-research

Creating ‘Mirror Life’ Could Be Disastrous, Scientists Warn: https://www.scientificamerican.com/article/creating-mirror-life-could-be-disastrous-scientists-warn/

Последвайте канала на

0









Копирано