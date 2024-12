Засякоха серия от дронове над военна база в Ню Джърси

Има многобройни случаи на навлизане на безпилотни самолети във въздушното пространство на военноморска база „Ърл“ в Ню Джърси. За това съобщиха нейни служители, след като притеснението сред жители в региона продължава да расте, предаде БТВ.

Служители на военноморската оръжейна станция заявиха, че са „наясно“ с наблюденията в региона и „продължават да координират тясно действията си с федералните и щатските агенции, за да гарантират безопасността на персонала“.

„Въпреки че не са идентифицирани преки заплахи, можем да потвърдим многобройни случаи на навлизане на неидентифицирани дронове във въздушното пространство над военноморската оръжейна станция „Еърл“, заяви пред ABC News Бил Адисън, служител по връзки с обществеността на военноморската станция.

„Базата остава подготвена да реагира на всякакви потенциални рискове, като използва стабилни мерки за сигурност и усъвършенствани възможности за откриване“, каза още той.

От базата не съобщават кога са били засечени дроновете.

От средата на ноември жителите на северната част на Ню Джърси споделяха много видеоклипове и истории за безпилотни самолети, по-големи от използваните от любителите, които са забелязани да летят в небето през нощта..

Сенаторът Анди Ким, който положи клетва едва тази седмица, прекара нощта срещу четвъртък в окръг Хънтърдън, който съседства със Съмърсет, където по думите му е видял десетки дронове в рамките на само два часа.

„Хората заслужават отговори“, заяви Ким пред репортери след посещението си в окръга.

„Не се нуждаем от теории на конспирацията или догадки, а от уверения, че хората, натоварени да ни осигуряват безопасност, са в течение на този въпрос. Хората трябва да чувстват, че правителството им се отнася сериозно към този въпрос“, каза още той.

