Продават на търг най-ранната каменна плоча с Десетте Божи заповеди.

Аукционът на "Сотбис" ще се проведе по-късно този месец в Ню Йорк, пише Нова. Артефактът е от късната Ромско-Византийска епоха, е на приблизително 1500 години. Според експерти подобни находки са изключително важни от историческа гледна точка. Освен това са и голяма рядкост.

Очакваната продажна цена на плочата е между 1 и 2 милиона долара.

Артефактът тежи 52 килограма и е с височина от малко над 60 сантиметра. Плочата е открита през 1913 година при строежа на железопътна линия в южната част на Израел. Надписът върху артефакта е на палеоиврит – писменост, която еврейският народ използва от 10 век преди Христа до 5 век след Христа.

Каменната плоча съдържа само 9 от десетте заповеди, открити във втората книга от Стария завет "Изход".

Десетте Божи заповеди ще бъдат поставени във всяка класна стая в щата Луизиана

"Третата заповед: „Не изговаряй напразно името Господне“ беше пропусната. Тя е заменена с нова - за поклонение на планината Гаризим, която е свято място, специфично за самаряните”, посочва експертът от „Сотбис” Шарън Либерман Минц.

The tablet contains only nine of the Ten Commandments found in the Book of Exodus. The third commandment, “Thou shalt not take the name of the Lord in vain” was omitted. pic.twitter.com/TSUA2BrIEB