Отвориха зоологическа градина за хора, превърнали се в животни

Човек, който похарчи £12 000 за ултрареалистичен кучешки костюм, отвори „зоопарк“, където хората могат да реализират своите „мечти“ да се преструват на животни.

Зоологическата градина Tocotoco беше открита от инфлуенсъра Токо от Япония, съобщава Телеграф. След като работи като куче, Токо успя да задвижи проекта си за домашен любимец с „голямото откриване“, състояло се миналата неделя (26 януари). „Зоологическата градина“ отваря няколко пъти в месеца и участниците могат да резервират сутрешна или следобедна сесия, като ще присъстват със собствен костюм на животно!

В сайта на зоологическата градина пише: „Искали ли сте някога да бъдете животно? Случвало ли ви се е да си представяте себе си като нещо друго и да се чувствате развълнувани? Ние предлагаме услуга, която може да ви помогне да сбъднете това желание, като ви накараме да носите костюм“.

Мъж похарчи 22 000 долара, за да стане вълк

Токо за първи път се изстреля към онлайн слава, след като заяви, че иска да живее като бордър коли.

Той пръсна много пари за ултрареалистичен кучешки костюм и сподели клипове, на които лае и бива извеждам на разходка.

Japanese content creator goes viral after fulfilling his dream of becoming an animal.



Known as Toco, the man spent a reported 2,000,000 Japanese Yen on his border collie fursuit. pic.twitter.com/vUnEH5ptZ2