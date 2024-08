Котка на жп гара получи маркер в Google Maps

Котката, която живее на гара в Уест Мидландс, Западна Англия, е станала толкова популярна, че има собствен маркер в Google Maps и дори собствен мърчъндайз.

За първи път котаракът Джордж се появява на гара Стърбридж през 2017 г., а когато собственикът му емигрира в Испания, той е осиновен от персонала.

10-годишният котарак се е превърнал в знаменитост благодарение на профилите си в социалните мрежи и има фенове, които идват да го посещават чак от САЩ, Канада и Азия.

Официалната роля на Джордж е старши ловец на мишки, но той има много по-голямо влияние. Помага да се разпространява позитивизъм с вдъхновяващи послания, публикувани на страниците му в социалните мрежи.

Процент от печалбата от стоките му се предоставя на местни благотворителни организации, а много от лакомствата му се предават на котки с по-малко късмет.

Джордж е последният в дългата традиция на котките от железопътните гари. Преди много години е имало още една на Stourbridge Junction, както и на Smethwick West, Langley и Rowley Regis, пише бТВ. Традиционно те са били използвани за борба с паразитите.

