Дебела котка се превърна в най-голямата забележителност в своя град

Дебела котка, която живее на улицата, се превърна в най-популярната туристическа атракция в полски град.

Туристите, посещаващи средновековния град Шчечин, са заменили исторически забележителности и музеи с обиколка с Гацек, черно-бяла котка, предава Daily Mail, цитирано от Glasnews.

Шчечин, в северозападна Полша и близо до границата с Германия, предлага на посетителите изобилие от туристически атракции, включително замъка на померанския херцог и парка Kasprowicza.

Шишкото, който дори има своя собствена страница в Instagram и раздел в Google Maps, ги надмина с почти перфектната си оценка от 5 звезди. Според местните жители Гацек, чието име на полски означава „дългоух прилеп“, се появил за първи път на улица „Кашубска“ в центъра на Шчечин преди 10 години.

Той стана известен през 2020 г., след като местният новинарски сайт wSzczecinie публикува видеоклипове с него.

Tomorrow we will visit the King of Kaszubska Street in #Szczecin https://t.co/tKQy5lVwix pic.twitter.com/78j5rPEmzh