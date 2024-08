Руският президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През 1975 демонстрира неочакван жест по време на своята визита в Грозни, столицата на Чеченската република. На кадри, разпространени от информационната агенция NEXTA, се вижда как лидерът на Руската федерация целува Корана - свещената книга на исляма, в присъствието на своя близък съюзник и глава на Чечня, Рамзан Кадиров.

Жестът на Путин, известен с позициите си на защитник на православната вяра и традиционните руски ценности, предизвика широк отзвук както в Русия, така и извън нея. Сцената в Грозни се разиграва на фона на засилващото се партньорство между руския президент и чеченския лидер, който от години се явява ключов играч в сложния политически пейзаж на Кавказ и цяла Русия.

По време на срещата, Путин изрази своето доверие и уважение към Кадиров, като го нарече „пехотинец“, който има голяма стойност за него. „Ако имах повече такива пехотинци, щях да съм много щастлив. Но дори един такъв пехотинец струва много“, подчерта руският президент.

Путин е в Чечения за първи път от 2011 г.

Целувката на Корана от Владимир Путин е жест с дълбока символика в контекста на отношенията му с мюсюлманските общности в Русия и особено с Чечня. След две жестоки войни в края на миналия век, регионът, под ръководството на Кадиров, успя да се утвърди като важен съюзник на Москва. Въпреки противоречивите методи на управление и обвиненията в потъпкване на човешките права, режимът на Кадиров остава стабилен благодарение на подкрепата на Кремъл.

Тази демонстрация на уважение към ислямската култура от страна на Путин цели да укрепи връзките с мюсюлманските лидери в Русия и извън нея. Важно е да се отбележи, че Русия е страна с многоконфесионален състав и включва значителен процент мюсюлмани, което прави такива жестове важен инструмент за поддържане на междуетнически мир и политическа стабилност.

От години Рамзан Кадиров е сред най-близките съюзници на Владимир Путин. Като лидер на Чечня, Кадиров не само управлява региона с желязна ръка, но и осигурява подкрепата на значителни военни формирования, които участват в различни операции на руските въоръжени сили. В този контекст не е изненадващо, че Путин нарича Кадиров „пехотинец“ и подчертава неговата стойност.

С този израз руският президент не само демонстрира уважение към Кадиров, но и потвърждава неговата роля като един от ключовите стълбове на руската политика в Кавказ и извън него. Въпреки че Кадиров често е обект на международни критики заради репресивната си политика и потъпкването на човешките права, той остава незаменим съюзник на Кремъл.

Целувката на Корана от Владимир Путин със сигурност ще бъде разгледана с внимание както в страната, така и в чужбина. Възможно е този жест да бъде възприет като послание за толерантност и сътрудничество с мюсюлманските общности, но същевременно може да предизвика и критики от по-консервативни кръгове в Русия, които очакват от президента да запази своята православна идентичност и традиционализъм.

Освен това, този жест може да се разглежда и в контекста на международната политика на Русия, където Кремъл често използва подобни символични действия, за да засили влиянието си сред мюсюлманските държави, с които Русия поддържа сложни, но важни отношения.

