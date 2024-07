Почина "бащата на тирамисуто"

Роберто „Лоли“ Лингуаното, италианският сладкар, за когото се смята, че е изобретил емблематичния десерт тирамису, почина в неделя на 81 години.

"Бащата на тирамисуто" почина в Италия след дългогодишна битка с неясна болест. Известният сладкар създава кулинарната класика в началото на 70-те години, докато работи в известен ресторант в Тревизо, Северна Италия.

Десертът има няколко истории за произхода си, включително една, която твърди, че Лингуаното случайно е изпуснал маскарпоне в купа със захар и яйца. Според местните жители той усъвършенства рецептата за сладкиша с аромат на кафе с помощта на Алба ди Пило-Кампеол, съпругата на Адо Кампеол, собственикът на ресторанта в Тревизо. Твърди се, че по-късно тя е добавила бишкоти, напоени с еспресо към десерта.

DESSERT LOVERS MOURN THE DEATH OF TIRAMISU INVENTOR



Roberto “Loli” Linguanotto, widely regarded as the inventor of tiramisu, has died at the age of 81.



Linguanotto invented it while working as a pastry chef at the renowned restaurant Le Beccherie in Treviso, Italy, after he… pic.twitter.com/CBXlMSTvF4