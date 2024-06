Екип на Коби Брайънт беше продаден за 1,2 млн. долара

Екип на Коби Брайънт беше продаден на търг за 1,2 милиона долара. Потникът е от срещата, когато той получи разкъсан ахилес на 12 април 2013 г. по време на мач срещу Голдън Стейт Уориърс (118:116).

„Подписаната фланелка на Брайънт включва кръпка с лого на НБА и лилав кръг с инициалите „JB“ в чест на покойния собственик на Лейкърс Джери Бъс, който почина през февруари 2013 година“, каза Дилана Манфре от Sportico.

Kobe Bryant’s jersey from when he tore his Achilles sold for a BAG. pic.twitter.com/DgPVGLrqy2