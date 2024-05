Продадоха картина на Моне за близо 35 млн. долара на търг в Ню Йорк

Картина на френския импресионист Клод Моне беше продадена на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк за почти 35 млн. щатски долара, предаде БТА, цитирайки АФП и аукционната къща.

Най-големите тръжни къщи „Кристис“ и „Сотбис“ започнаха пролетните си продажби в американската столица на изкуството и финансите в понеделник. Въпреки че през миналата година световният пазар на изкуство не постигна много добри резултати, силните продажби в Лондон и Париж вдъхнаха оптимизъм за 2024 г.

Картината на Клод Моне „Купи сено в Живерни“, нарисувана през 1893 г., беше продадена за 34,8 млн. щатски долара след „8-минутна битка“ при наддаването, каза говорител.

Картина на Франсис Бейкън беше продадена за 25,7 млн. евро на търг в Ню Йорк

Междувременно британско-мексиканската художничка Леонора Карингтън подобри собствения си рекорд на търг, като творбата ѝ Les Distractions de Dagobert беше продадена за 28,5 млн. щатски долара, отбелязва АФП.

Това нарежда Карингтън сред петте най-скъпо оценени жени художници, изпреварвайки мъжете сюрреалисти като Макс Ернст и Салвадор Дали, посочват от „Сотбис“.

