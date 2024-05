Картина на Франсис Бейкън беше продадена за 25,7 млн. евро на търг в Ню Йорк

Картина на британския художник Франсис Бейкън беше продадена на търг, организиран от аукционната къща „Сотбис“ в Ню Йорк, за 25,7 милиона евро, предаде АФП.

Творбата представлява портрет на партньора на твореца - Джордж Дайър. Произведението е едно от поредицата от десет портрета, нарисувани от Бейкън в периода между 1966 и 1968 г.

Аукционната къща „Сотбис“ очакваше творбата да достигне цена между 27 и 46 милиона евро.

Търгът се проведе по време на първата вечер на пролетните продажби в Ню Йорк, на която бяха събрани общо 217,4 милиона евро.

Картината Noon на американската художничка Джоан Мичъл смени собственика си срещу повече от 20,9 млн. евро. Най-високата цена за нейна творба е 26,9 млн. евро, припомня БТА.

На търга бяха продадени произведения на изкуството на Анди Уорхол и Жан-Мишел Баския, както и на италианския художник Лучо Фонтана, които подобриха други рекорди. Творбата на Уорхол и Баския достигна 17,6 млн. евро, а за картина на Фонтана бяха платени почти 21,3 млн. евро.

В сряда, 15 май, „Сотбис“ ще организира още една вечер на търгове с произведения на изкуството. Ще бъдат предложени творби на Клод Моне, Пабло Пикасо, Рене Магрит, Александър Калдер и британската художничка Леонора Карингтън.

Аукционна къща се надява да събере между 508 млн. и 726 млн. евро от продажбата на 700 произведения, като очакваният ценови диапазон е по-висок от този през май 2023 г.

