Роди се кученце с цвят лайм

Роди се кученце с козина в цвят лайм. То е от породата голдън ретривър, предава Нова.

Необичайното оцветяване е резултат от боядисване на козината със зелена жлъчка, която понякога имало в утробата на майката.

IN THE 'LIME'LIGHT: The adorable golden retriever pup named 'Shamrock' gained viral fame for her unusual fur color, which turned out to be temporary; now 'happy and healthy,' she sports the same color as her brothers and sisters. pic.twitter.com/r0ZgInF2E6