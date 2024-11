НАСА откри секретна военна база под ледовете на Гренландия

Учени от НАСА, които изследват ледовете на Гренландия, са получили образ на изоставен "град под леда" – секретна военна база, построена от САЩ по време на Студената война.

По време на научен полет самолет на НАСА "Гълфстрийм III" прелетял над Гренландия, носейки радарни инструменти за измерване на дълбочината на ледената покривка и скалните слоеве под леда. Изображенията предоставиха нова гледна точка към бившата военна база Camp Century, която се състои от поредица от тунели, изкопани директно в леда.

Този изоставен "таен град" беше мястото, където американската армия осъществи проекта "Iceworm", който включваше изграждането на приблизително 4000 километра тунели, които, ако бяха завършени, биха могли да бъдат използвани за изстрелване на ядрени балистични ракети със среден обсег срещу Съветския съюз.

"Търсихме дъното на леда и внезапно се появи Camp Century. Първоначално дори не знаехме какво гледаме", каза Чад Грийн от Лабораторията за реактивни двигатели (JPL) на НАСА.

В новите данни отделните структури в тайния град се виждат по начин, който никога не е бил виждан досега. Camp Century започва да се строи през 1959 г., но базата е изоставена през 1967 г. поради високите разходи и защото рискът от срутване на тунелите в непрекъснато променящата се ледена покривка е твърде голям.

Чрез проекта Iceworm американците искаха да използват северна Гренландия като площадка за изстрелване на ракети, възползвайки се от сравнително краткото разстояние от територията на Съветския съюз и много изолираното положение на най-големия остров в света. Идеята беше САЩ да разположат балистичните ракети в хиляди километри тунели – основно покрити изкопи с дълбочина до 8,5 метра.

Окопите са проектирани специално за изстрелване на модифицирана версия на междуконтиненталната балистична ракета Minuteman, известна като Iceman. Проектът Iceworm в крайна сметка беше изоставен, както и военната база Camp Century, но останките от ерата на Студената война все още могат да се видят в ландшафта на Гренландия днес.

Camp Century беше една от първите военни бази, захранвани и отоплявани от преносим ядрен реактор, наречен PM-2A, пише Newsweek. За разлика от реактора, който беше оттеглен, когато базата беше изоставена, оръжията, отпадъците, горивото и други замърсяващи материали бяха заровени в Camp Century. Топенето на ледени покривки сега заплашва да изплуват отново на повърхността тези опасни останки, пише "Труд".

