Слънчево затъмнение над Ниагарския водопад

Почитателите на небесните спектакли се готвят за първото слънчево затъмнение за 2024 година, предава БНТ.

То ще бъде на 8 април и ще може да се наблюдава най-добре от Мексико и някои щати на САЩ.

Canada's Niagara region declared a state of emergency ahead of a rare total solar eclipse on April 8. The mayor of Niagara Falls, Ontario, estimates it will see up to one million visitors compared to the 14 million it sees in one year https://t.co/yfakRROCmU pic.twitter.com/VVD8WzOFt9