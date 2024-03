Създадоха 8 нови кукли Барби

В навечерието на 8 март бяха създадени осем нови кукли Барби.

Те са вдъхновени от жени, които според компанията са модели за подражание.

Новите модели са част от колекцията "Модел за подражание".

Сред тях са английската актриса Хелън Мирън, австралийската поп-звезда Кайли Миноуг, американската актриса Вайола Дейвис и иранско-германската комедийна актриса и активистка Ениса Амани.

Barbie releases 8 new ‘role model’ dolls for 65th anniversary.



The new line includes Viola Davis, Helen Mirren, Shania Twain, Kylie Minogue, Maria Gomez, Lila Avilés, Nicole Fujita and Enissa Amani. pic.twitter.com/ScOg8dPQSo