Астрономи откриха най-яркия обект във Вселената

Астрономи са открили вероятно най-яркия обект във Вселената - квазар с черна дупка в сърцето, който расте толкова бързо, че поглъща еквивалента на едно слънце на ден, предаде Асошиейтед прес.

Рекордният квазар свети 500 трилиона пъти по-ярко от Слънцето. Черната дупка, захранваща този далечен обект, е над 17 милиарда пъти по-масивна от централната звезда на Слънчевата система, пише в сп. "Нейчър астронъми" екипът, ръководен от австралийски учени.

На изображенията квазарът може и да прилича на обикновена точка, но в представата на учените той е доста свирепо място.

Въртящият се диск около черната дупка на квазара - светещ завихрящ се газ и друга материя от погълнати звезди, е като космически ураган.

"Този квазар е най-бурното място във Вселената, което познаваме", казва в имейл водещият автор Крисчън Улф от Австралийския национален университет.

Европейската южна обсерватория забелязва обекта J0529-4351 по време на изследване на небето през 1980 г., като първоначално той е смятан за звезда.

Едва миналата година обектът е идентифициран като квазар - изключително активното и светещо ядро на галактика. Това е потвърдено от наблюдения с телескопи в Австралия и пустинята Атакама в Чили.

"Вълнуващото при този квазар е, че той се е криел пред очите ни и преди това е бил погрешно класифициран като звезда", казва в имейл Приямвада Натараджан от Йейлския университет, който не е участвал в изследването.

Нови наблюдения на телескопа "Джеймс Уеб" разкриват мистериозна древна галактика

Тези по-късни наблюдения и компютърно моделиране установяват, че квазарът поглъща еквивалента на 370 слънца годишно - приблизително по едно на ден, пише БТА. По-нататъшният анализ показва, че масата на черната дупка е 17 до 19 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето. Необходими са още наблюдения, за да се разбере скоростта на растежа ѝ.

Квазарът се намира на 12 милиарда светлинни години и съществува от ранните дни на Вселената. Една светлинна година се равнява на 9,4 трилиона километра.

Astronomers have discovered what may be the brightest object in the universe: a quasar that shines 500 trillion times brighter than our sun. The black hole powering it is more than 17 billion times more immense than our sun, scientists add. pic.twitter.com/WiEbvXLIXk