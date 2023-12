Жена с две матки роди две бебета за два дни

32-годишната Келси Хатчър премина през бременност, която лекарите определя като „една на милион“. Американката с две матки роди два пъти за два дни в университетската болница на Алабама, предаде БТВ.

В социалните мрежи тя разказа за „бебетата си чудо“ и похвали „невероятните лекари“.

Момичетата са описани като двуяйчни близнаци и имат отделни рождени дни.

На 17 години Келси разбира, че има т. нар. двойна матка. Тя представлява две самостоятелни матки с две маточни шийки, всяка от които свързана с един яйчник.

Първото бебе е родено около 19:45 часа местно време на 19 декември. 10 часа по-късно, при второто раждане лекарите правят цезарово сечение около 06:10 часа на 20 декември.

Според лекарите шансът за забременяването е бил „един на милион“. Подобни случаи по света са изключително редки.

