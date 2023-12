Том Круз се заби с щерка на виден руски депутат

61-годишният Круз беше забелязан да се кефи на парти в Мейфеър в Лондон със светската личност Елсина Хайрова - дъщеря на виден руски депутат и бивша съпруга на олигарх, търгуващ с диаманти.

„Те бяха неразделни, явно са двойка. Изглеждаше увлечен от нея!“, разкри пред Daily Mail един от гостите на почти изцяло руско събитие.

Говори се, че двойката се е появила заедно на партито около 21:00 миналата събота, за голяма изненада и вълнение на другите поканени.

Хайрова, облечена в черна рокля без презрамки с диамантен лък, позира за снимки с Авраменко Алиена, бивша участничка на Мис Европа, преди да излезе на дансинга със звездата от Топ Гън. Според присъствали на купона Том Круз и Елсина Хайрова са напуснали събитието заедно в ранните часове.

„Круз беше много дружелюбен – непрекъснато го молеха за снимки, но той учтиво отказваше. Накрая диджеят трябваше да обяви на руски, че г-н Круз не иска никакви снимки", разкри още източникът.

Бившата манекенка, която е британска гражданка, преди това беше омъжена за руския магнат Дмитрий Цетков, с когото споделяше имот за 22 милиона британски лири в имението Уентуърт в Съри, както и къщи в Лондон на стойност 18 милиона лири. Двойката също притежаваше имоти както в Дубай, така и в Кипър, заедно с колекциите си от коли, бижута и произведения на изкуството на стойност милиони лири, допълва Телеграф.

Осмата част на "Мисията невъзможна" се отлага с една година заради стачката на актьорите в Холивуд

Разводът на Хайрова пълнеше страниците на жълтата преса това лятото, след като руската красавица беше обвинена, че е укрила значителни активи от бившия си съпруг, включително колекцията й от чанти за милион лири. Преди това тя бе видяна в съда през 2022 г., където бе осъдена да плати 117 000 лири, които дължеше на компанията, която инсталира фонтани в дома й в Съри. Тогава защитата на светската дама посочи, че нейният отчужден съпруг е в „списъка на най-издирваните от Кремъл“.

Междувременно Том Круз не е свързван публично с никоя жена след развода с третата му съпруга Кейти Холмс преди 15 години, въпреки че наскоро се говореше, че се среща с Шакира, както и с колежката си от Мисията невъзможна Хейли Атуел.

