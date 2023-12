Жена отиде на 164 срещи с непознати мъже и ето какво ѝ се случи

© pixabay

Жена срещна любовта на живота си и се омъжи, след като в рамките на две години излезе на 164 срещи.

В разделя "Ask Me Anything" потребителката на Reddit с никнейм stringaroundmyfinger сподели преживяванията си и разкри тайните на успешния брак.

На първо място, тя препоръча на мъжете да предприемат първата крачка и да канят жените на срещи, за да не останат сами.

"Не забивайте във фазата, в която просто постоянно изпращате съобщения. Ще спечелите и бонус точки, ако я поканите на среща по оригинален начин", пише тя.

Освен това тя съветва господата, когато поканят една дама на среща, да й задават въпроси, пише jenata.blitz.

"Няма да повярвате колко много момчета проявяват нулев интерес към живота ви. И не забравяйте за езика на тялото: усмихвайте се, навеждайте се към нея, променяйте изражението на лицето си, за да покажете, че я слушате активно", добавя тя.

На дамите пък stringaroundmyfinger казва да се вслушват в интуицията си. Тя споделя, че на срещата с бъдещия си съпруг, нещата са тръгнали по начин, напълно различен от всички останали срещи, на които е излизала до този момент.

"Всичко си дойде на мястото толкова лесно. Видях как всичко може да бъде по съвсем друг начин.

На втората среща той призна, че отдавна не е харесвал някоя толкова много. На петата среща бяхме официално заедно и това не беше страшно. Бяхме във възторг, умът ми не го побираше колко лесно и просто е да бъдеш с правилния човек", посочва stringaroundmyfinger.

Жената споделя и списък с въпроси, които човек трябва да си зададе след края на срещата: "Как ви накара да се почувствате този човек?", "Страхувахте ли се да зададете определени въпроси или да разкриете истината за себе си?", "Налагаше ли се да се убеждавате, че това, което се случва, е правилно?".

