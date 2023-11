Метеорит проби покрива на паркиран автомобил

Служители на гражданска защита във френския град Страсбург са се отзовали вчера сутринта на сигнал за нанесени материални щети на паркиран автомобил.

Когато пристигнал на място, екипът установил, че върху покрива на колата е зейнала дупка с диаметър близо 50 сантиметра. Освен това единият от прозорците е бил строшен. След обстоен оглед било констатирано, че метеорит се е стоварил върху колата.

Щом дойдохме, заварихме дупка на покрива, с диаметър от около 50 см. Метеоритът е пробил тавана и дори е засегнал резервоара, обясни за местно издание един от служителите на гражданска защита.

Разследващите не успяха да намерят метеорита в купето на автомобила, като според някои той най-вероятно се е раздробил при сблъсъка.

Търсач на метеорити разкри: Остават минимални остатъци от падналите обекти

Междувременно д-р Грег Браун от Кралската обсерватория в Гринуич коментира случая, посочвайки, че теорията за паднал метеорит не бива да се изключва, но все пак уточни, че се очакват резултатите от химическия анализ на парчетата строшен камък, намерени в колата, които да потвърдят дали в действителност става въпрос за метеорит.

STRASBOURG : Une possible météorite est tombée ce matin à #Strasbourg. Le toit d'une voiture a été percé d'un gros trou après une détonation. Les pompier suspectent "la chute d'un corps stellaire". "Un élément non identifiable" a été retrouvé et confié à la police (France 3). pic.twitter.com/ig2HU2rOoo