"Огнен пръстен": Стотици наблюдаваха слънчевото затъмнение

Множество хора се събраха в Албъкърки в американския щат Ню Мексико, за да наблюдават слънчевото затъмнение вчера.

Луната мина по пътя си между Земята и Слънцето в най-отдалечената точка от орбитата си около нашата планета.

Тъй като разстоянието е голямо, Луната не закри напълно слънцето и създаде ефектът на "огнения пръстен" за радост на събралите се хора.

Пръстеновидно слънчево затъмнение

Затъмнението можеше да се види в Мексико и Централна Америка, а след това и в Южна Америка от Колумбия до северната част на Бразилия.

We're getting our first views of the "ring of fire"!



Here's a look at the annular solar eclipse from Albuquerque, N.M., as the Moon nearly (but not completely) covers up the Sun. pic.twitter.com/SCW8r77FG4