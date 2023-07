Първата панда, родена във Франция, замина за Китай

Първата панда, родена във Франция, се сбогува със зоологическата градина, в която е израснала, и се отправи към новия си дом в Китай във вторник, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Юен Мън пое към азиатската страна в стъклена клетка, застлана с бамбукови стръкове.

Мъжкият екземпляр, който тежи около 120 килограма, надничаше от клетката, докато служителите на зоопарка "Бовал" в Сен-Енян, южно от Париж, се сбогуваха емоционално с него. Името на пандата означава "сбъдване на желание" или "осъществяване на мечта".

Тълпа от хора помаха за довиждане, когато ремаркето с клетката напусна зоопарка, а отстрани беше изписано "На добър път, Юен Мън".

Той е роден през 2017 г., като родителите му пристигнат във Франиця на базата на 10-годишен договор за заем с Китай.

Първоначално планираното заминаване на Юен Мън беше отложено заради пандемията от КОВИД-19, припомня Асошиейтед прес.

Въпреки че отпътуването е подготвяно от доста време, директорът на зоопарка "Бовал" Родолф Делор определи денят като "сърцераздирателен".

Големите панди трудно се размножават и затова раждането им предизвиква голяма радост. Около 1800 екземпляра живеят в дивата природа в Китай и няколкостотин в плен по света.

В продължение на десетилетия Китай дарява на приятелски страни своя неофициален талисман като част от т.нар. "панда дипломация", сега обаче животните се предоставят на зоологически градини при търговски условия, допълва БТА.

