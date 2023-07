Учен откри извънземна технология на Земята

Ави Льоб, професор в Харвардския университет, е открил фрагменти от извънземна технология, произхождаща от метеорит, паднал във водите край Папуа Нова Гвинея през 2014 г. Льоб разказа подробно за откритията в интервю за Си Би Ес.

"Намерихме десет сфери. Това са почти съвършени сфери или метални топчета", каза той.

Учени предлагат ново обяснение за посещението на странния междузвезден обект Оумуамуа

"Когато ги погледнете през микроскоп, те изглеждат много ясно различими от фона", добави Льоб. "Имат цветове на злато, синьо, кафяво, а някои приличат на миниатюра на Земята". Той вярва, че тези метални гранули може да са част от извънземна технология, използвана за изследване на Вселената, също като апаратите "Вояджър" на НАСА.

След като извлича материалите, Льоб и неговият изследователски екип ги транспортират до Харвардския университет за по-нататъшно изследване. По-късно Космическото командване на САЩ потвърждава с 99,999% сигурност, че фрагментите произхождат от друга слънчева система.

