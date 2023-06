Турски художник изработи за папата часовник с "Тайната вечеря"

Турски художник изработи ръчен часовник за папата, като използва техниката на микроизкуството, за да изобрази върху циферблата "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи, съобщава Анадолската агенция, цитирани от БТА.

Мурат Уджар, преподавател в Университета за изящни изкуства "Мимар Синан", създава картини, скулптури и релефи върху различни предмети като часовници, бижута, молитвени броеници и писалки, използвайки техниката на микроизкуството.

Художникът, който изработва уникати за политически лидери, известни спортисти и бизнесмени, се занимава с този вид изкуство от 20 години.

Описвайки концепцията за микроизкуството като "изкуство, което може да се носи", Уджар казва: "Когато видите картина или произведение на изкуството в часовник, като например 77-сантиметрова картина на Мона Лиза в 3-сантиметров циферблат, тя има много по-голямо значение".

"Свързаха се с мен от Италия и ме помолиха да създам специален подарък за папата. Създадох уникална интерпретация на картината "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи върху трисантиметров циферблат", казва той.

Художникът споделя, че е правил лицето на портрета на Исус в центъра на циферблата общо 11 пъти.

"Цялостното изработване на часовника отне около 3 месеца и половина. Това е една от най-ценните творби, които някога съм създавал", добави той.

Using micro-art technique, Turkish artist and academician Murat Ucar designs special watch for Pope Francis depicting Leonardo da Vinci's The Last Supper https://t.co/pikAgpZ71Z pic.twitter.com/9tgGht4GOb