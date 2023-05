Повтарящи се сънища – какво означават те?

© Pixabay

Между 60 и 75 процента от възрастните американци имат повтарящи се сънища, показва изследване на Sleep Foundation. Повтарящите се сънища могат да бъдат както нормална част от съня, така и признак, или следствие от проблеми с психичното здраве, като тревожност и посттравматично стресово разстройство.

Какво представлява явлението "повтарящ се сън"?

За да се считат за повтарящи се, е необходимо човек да сънува едни и същи сънища два или повече пъти, тъй като по-голямата част от тях не се възпроизвеждат повторно. Те са по-чести в детството, но могат да продължат и в зряла възраст. Повтарящите сънища невинаги се случват в поредни нощи – те могат да бъдат сънувани няколко пъти на месец или години.

„Трудно е да се оцени тяхното разпространение, защото не се случват редовно на повечето хора.“, коментира клиничният психолог д-р Нирит Софер-Дудек. „Когато хората бъдат попитани за минали сънища, е възможно отговорът им да бъда повлиян от изкривявания на паметта, интерес към сънища (или липса на такъв) или други фактори.“

Независимо от това, всичко, което се появява многократно, си струва да бъде проучено, категоричен е специалистът по медицина на съня д-р Алекс Димитриу. „Хората имат интерес към неща, които са неудобни или предизвикват страх, и мисля, че със сънищата е същото. Като психиатър съм склонен да мисля, че те имат за цел да ни предадат нещо и ние сами трябва да разберем какво е то. Също смятам, че след като го направим, можем да успеем да сложим край на повтарящите се сънища.“

Тълкуване на сънищата

При някои повтарящи се сънища посланието е ясно – например закъсняването за училище или работа означава, че човек е нервен или е неподготвен. Други обаче може да нямат универсално значение, което изисква задълбочаване от страна на сънуващия.

„Ние не вярваме, че има универсални символи в тълкуването, тъй като то зависи изцяло от конкретния човек.“, казва Деидре Барет, преподавател по психология в Харвардското медицинско училище. В допълнение към неподготвеността, други често срещани повтарящи се сънища включват социално смущение, чувство за неадекватност в сравнение с другите и опасност под формата на автомобилни катастрофи или природни бедствия.

Д-р Димитриу съветва, когато се сблъскаме с повтарящ се сън, да се запитаме какво може да е посланието. Какво е отношението ни към нещата или хората в съня? Какви са нашите страхове и вярвания? Кои са основните пет неща в живота ни, които могат да провокират съня или да са свързани с него? За какво наистина се тревожим?

„Определено смятам, че е добре да тълкуваме неофициално сънищата си – самостоятелно или с близък човек, който може да види в тях неща, които ние не забелязваме.“, казва Барет.

Причини за повтарящите се сънища

Хората с посттравматично стресово разстройство или тревожност са по-склонни да се сблъскат с повтарящи се сънища, особено такива с тревожен характер. „Мозъкът се опитва да разреши нещо, преди да се „отдаде“ на заслужена почивка. При хората с ПТСР обаче сънищата са толкова ярки, че често водят до събуждане. И това се превръща в проблем, тъй като работата на мозъка остава недовършена. Затова сънят се повтаря.“, коментира Димитриу, пише framar.bg.

Понякога повтарящите се сънища могат да са вследствие на различни състояния. „Хората със сънна апнея често съобщават за сънища, включващи удавяне, задушаване, задъхване, които всъщност съвпадат с прекъсванията на дишането поради заболяването.“, казва Димитриу.

Сънуването на един и същ сън може да произтича и от лоша хигиена на съня. „Лишаването от сън, консумацията на кофеин и алкохол в късните часове на денонощието и преумората определено оказват негативно влияние върху съня.“, коментира д-р Нирит Софер-Дудек.

Справяне с повтарящите се сънища

След като човек разбере какви са притесненията му, писането за тях преди лягане може да бъде полезно за облекчаване на негативните повтарящи се сънища и стреса като цяло. „За моите пациенти и за мен, воденето на дневник е мощен инструмент.“, казва Димитриу. „Медитирането също може да бъде ефективно.“

Методът на репетиция на мислени образи може да бъде полезен както за повтарящи се сънища, така и за кошмари. Този подход включва детайлно записване на елементите на съня, след което се пренаписват, така че да завършва положително. Димитриу препоръчва също ограничаване на разсейването, което пречи на времето за размисъл и обработка, като например прекарване на ненужно време пред телефона. Ако обаче повтарящите сънища предизвикват стрес или пречат на нормалното функциониране, е необходимо да се потърси професионална помощ.

